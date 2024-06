Lani Wittevrongel, vice-championne d'Europe de scratch, rejoindra Lotto Dstny en 2025

Lotto Dstny Ladies a annoncé mardi l'arrivée de Lani Wittevrongel et Ilken Seynave. Les deux adolescentes rejoindront l'équipe en 2025. Âgée de dix-neuf ans, Wittevrongel a impressionné en janvier dernier en remportant la médaille d'argent dans l'épreuve de scratch lors des Championnats d'Europe de cyclisme sur piste à Apeldoorn, aux Pays-Bas.

Wittevrongel quittera Chevalmeire pour cette nouvelle aventure. "Ce transfert est une belle étape pour moi", a-t-elle déclaré sur le site de l'équipe. "J'espère grandir et apprendre autant que possible." La jeune cycliste de flandrienne continuera à combiner route et piste dans les années à venir.

Ilken Seynave, âgée de dix-sept ans, est l'actuelle championne de Belgique junior en cyclo-cross et en contre-la-montre sur route.