Lars Boom quitte SD Worx-Protime et Lotte Kopecky pour FDJ-Suez

Boom, 38 ans, était présent chez SD-Worx Protime depuis 2022 après une année chez Liv Racing où il avait déjà côtoyé Lotte Kopecky.

Le Néerlandais avait mis fin à sa carrière de coureur en 2019. Il a notamment remporté des étapes du Tour de France et du Tour d'Espagne et un titre de champion des Pays-Bas sur route et sur le contre-la-montre. Il a également été champion du monde de cyclocross en 2008.