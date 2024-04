"Le Cauberg ne convenait pas" à Lotte Kopecky, qui s'est sacrifiée pour son équipe

"J'ai senti que le Cauberg ne me convenait pas très bien aujourd'hui", a confié Lotte Kopecky après la course. "Lorsque l'échappée a accumulé une avance importante, j'ai essayé de ramener le peloton au plus proche. Le raccourcissement de la course a permis de moins fatiguer les jambes. Cela constituait un avantage pour Lorena Wiebes."

L'issue malheureuse du sprint laisse un goût amer dans les bouches de l'équipe SD Worx-Protime. "Mais surtout pour Lorena", a rappelé la championne du monde. "Elle est très déçue, car elle a manqué la chance de sa vie de gagner l'Amstel. Mais elle n'a pas vu ou senti Marianne Vos arriver." Lotte Kopecky n'a jamais vécu une telle expérience, et tient et ce que cela reste ainsi. "C'est une erreur que nous préférons éviter, mais ce n'est pas la première fois que cela se produit. Je peux donc le comprendre."