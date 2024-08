Le Français Mathys Grisel remporte la 76 édition, la dernière étape pour Thijs Aerts

Le jeune Français Mathys Grisel (Lotto Dstny) a remporté dimanche la 76e édition du Tour de la province de Namur (2.12), qui a été disputée en cinq étapes. Thijs Aerts (Wanty-Reuz-Technord) s'est quant à lui imposé dans la 5e étape, qui a été disputée entre Beauraing et la Citadelle de Namur sur la distance de 160 kilomètres.

Une échappée de six coureurs a animé une grande partie de la cinquième étape. Le peloton a récupéré le groupe de tête à 40 kilomètres de l'arrivée. Le peloton, qui a neutralisé toutes les tentatives de sortie, s'est finalement présenté groupé au pied de la montée de la Citadelle de Namur, dernière difficulté du jour. Le sprint dans le faux-plat final a vu émerger le spécialiste du cyclo-cross Thijs Aerts.

Le maillot jaune de leader, conquis dès la première étape, est resté sur les épaules du jeune Français Mathys Grisel qui a remporté son premier succès dans la course par étapes chez les espoirs. Il a succédé au palmarès de la course namuroise à Aaron Dockx qui s'était imposé en 2023. Mathys Grisel a devancé au classement général final Michiel Lambrecht (Bingoal WB) et Jarno Bellens (Stageco).