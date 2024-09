"Le moment exact" de la chute fatale de Muriel Furrer "pas encore déterminé"

Muriel Furrer, 18 ans, est décédée vendredi passé des suites de sa chute survenue la veille dans la course des juniors filles. La police de Zurich a ouvert une enquête. Dans un communiqué publié lundi, la police a expliqué que la chute n'a été vue par aucun témoin. Il n'existe pas non plus d'image télévisée ou de photo de l'accident à ce jour.

Selon les premiers éléments de l'enquête, Furrer a chuté durant la descente de Schmalzgrueb dans un léger virage à gauche. "L'athlète a été découverte inconsciente dans la forêt, à l'écart du parcours, par un membre de la sécurité du parcours", a expliqué la police cantonale. "Les services de secours immédiatement mobilisés sont arrivés peu après sur les lieux de l'accident et ont pris en charge les premiers soins. Le moment exact de l'accident n'a pas encore été déterminé", a indiqué la police.