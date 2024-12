Le monde du cyclisme est en deuil: Pascal Hervé est décédé à l'âge de 60 ans

Les circonstances du décès du Français n'ont pas été précisées mais il avait révélé en septembre dernier avoir été opéré d'une "tumeur cancéreuse à l'estomac" en milieu d'année, avec une "ablation complète de l'estomac". "Pascal était une figure emblématique et une voix incontournable de notre sport, a réagi sur X l'UNCP. La grande famille du cyclisme est en deuil".

L'annonce de son décès a suscité les réactions sur les réseaux sociaux d'anciens coéquipiers de Pascal Hervé. "Pascal, mon pote, je suis tellement bouleversé, écrit notamment sur X Laurent Brochard, qui a couru avec Hervé chez Festina. "Tu es parti la nuit de Noël mon ami, tu es tellement rock'n'roll jusqu'à la fin... Je garde en moi tellement de souvenirs, de bons moments, et de projets à venir [...] Je n'ai pas les mots. Tu as toujours été là, toujours un mot même dans les moments difficiles. Je t'aime et je t'embrasse mon ami, on se reverra, tu vas me manquer", a-t-il poursuivi.