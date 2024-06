Le Néerlandais Dylan Groenewegen remporte l'étape d'ouverture

Le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) s'est imposé au sprint au bout de la première étape du Tour de Slovénie (2.Pro) après un parcours de 204,5 km entre Murska Sobota et Ormoz mercredi. Le Norvégien Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) et l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) complètent le podium du jour.

Les trois hommes composent également le podium du premier classement général du Tour de Slovénie. Le Néerlandais compte quatre et six secondes d'avance sur ses deux plus proches poursuivants. Louis Blouwe (Bingoal WB) est le premier Belge au classement général avec une neuvième place.

Groenewegen et Kristoff faisaient partie du peloton qui est arrivé pour un sprint massif sur la ligne d'arrivée. Le Néerlandais s'est montré plus fort que le Norvégien.