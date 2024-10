Le Néerlandais Van der Haar remporte le cross d'ouverture à Beringen, Iserbyt disqualifié

La course a été marquée par la disqualification du champion de Belgique Eli Iserbyt. Ce dernier s'est emporté à la suite d'un accrochage avec le Néerlandais Ryan Kamp qui a emmené les deux coureurs au tapis. Iserbyt, avant de remonter sur son vélo, a asséné un coup de talon dans la roue de son concurrent en guise de vengeance, manifestement dans le but de l'endommager. Les commissaires n'ont pas manqué l'incident et ont indiqué la sortie au coupable quelques minutes plus tard.

En 2023, c'est Thibau Nys qui avait décroché la victoire à Beringen. Après sa saison exceptionnelle sur route, celui-ci s'est classé 12e de la course de reprise, samedi.