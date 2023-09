Le Portugais Iuri Leitao joue un mauvais tour aux favoris sur le sprint de la 2e étape

Quatre hommes ont animé le début d'étape: le Tchèque Jan Kaspar (ATT Investments), l'Autrichien Marvin Hammerschmid et les Slovènes Kristijan Joren (Adria Mobil) et Anze Skok (Lujbljana Gusto Santic). Les chances de succès semblaient néanmoins minces tant le profil de l'étape la prédestinait à un sprint massif. Skok puis Hammerschmid ont été largués avant que le peloton ne happe les deux derniers fuyards à plus de 20 kilomètres de l'arrivée.

L'équipe Lidl-Trek a bien tenté d'accélérer dans Gradac (2,4 km à 5,6%) lors du contact avec l'échappée, puis dans une montée non répertoriée (1,6 km à 7%) à 15 kilomètres du terme, mais sans succès. Dans le faux plat montant final, Kristoff s'est trop vite retrouvé en tête, permettant à Leitao de sortir de sa boîte et surprendre les meilleurs sprinteurs. Le Portugais de 25 ans, récent médaillé d'or aux Mondiaux sur piste, a ainsi validé le troisième succès de sa carrière et de sa saison sur route, après avoir remporté la 3e étape et le classement général du Tour de Grèce (2.1) en mai.

La 3e étape du CRO Race emmènera le peloton d'Otocac à Opatija sur 133,5 kilomètres. Comme lors des deux premières journées, les sprinteurs devraient résister aux rares ascensions non catégorisées pour se disputer la victoire. Le Tour de Croatie s'achèvera dimanche à Zagreb, au terme de la 6e étape.