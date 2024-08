Le travail de Tiesj Benoot et Jasper Stuyven récompensé par l'or de Remco Evenepoel

Tiesj Benoot et Jasper Stuyven ont été récompensés par leur travail de sape dans la course en ligne des Jeux Olympiques de Paris, remportée par Remco Evenepoel, déjà champion olympique du contre-la-montre.

"J'avais les jambes pour être parmi les dix meilleurs mais, à un moment donné, nous devions prendre nos responsabilités et c'était à moi de travailler. J'ai accéléré dans les montées et dans le circuit local, j'ai encore tout donné après avoir été poser une question à la voiture. C'était crucial de donner une chance à Remco et Wout (Van Aert, ndlr.) de gagner", a déclaré Benoot.

"Il y a des jours où tout vous sourit. Lors des derniers championnats, nous étions souvent favoris mais n'arrivions pas toujours à mettre en place notre stratégie. Parfois, cela marche mais on tombe sur quelqu'un de plus fort. Aujourd'hui (samedi, ndlr.), nous avons mis notre plan à exécution et avions le meilleur coureur. C'est chouette de pouvoir faire partie de cette équipe. Je n'oublierai pas de si tôt ce que nous avons accompli", a réagi Stuyven.