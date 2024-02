Lennert Van Eetvelt a "du mal à croire" qu'il a remporté le général

Lennert Van Eetvelt a "du mal à croire" qu'il a réussi à remporter le classement général du Tour cycliste des Émirats arabes unis, une course du WorldTour. "C'est incroyable", a confié le jeune coureur de Lotto Dstny à l'organisation après sa victoire, décisive pour le général, dans la 7e et dernière étape, au sommet du Jebel Hafeet.

Van Eetvelt était 9e du général, à 37 secondes de l'Australien Jay Vine avant la dernière étape. "Ce matin, tout le monde me disait de tout donner, d'essayer et d'y aller pour le général", a raconté Van Eetvelt. "Je me disais qu'il fallait rester réaliste, qu'il y avait des gars comme Jay Vine. Mais en fait, ce que j'ai réalisé, c'est ce que nous avions planifié. C'est juste difficile de croire que j'ai réussi." Il remporte le général avec 2 secondes d'avance sur Ben O'Connor.

Van Eetvelt a attaqué à deux kilomètres du sommet, alors qu'il figurait dans un petit groupe qui venait de reprendre le dernier rescapé de l'échappée matinale, Emanuel Buchmann. "Je m'attendais à ce que la course soit plus dure avant les deux dernières kilomètres", a poursuivi le jeune Belge. "Mais j'ai joué à tout ou rien. Mercredi, sur le Jebel Jais, j'étais déçu d'avoir trop attendu, alors aujourd'hui, je suis parti assez tôt. Je suis très heureux de gagner le général. Je savais que j'avais fait de gros progrès cet hiver. J'espère que c'est le début de quelque chose de grand."