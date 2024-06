L'équipe Lotto Dstny satisfaite de son statut d'outsider

A ses yeux, Tim Merlier (Soudal Quick-Step) et Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck) sont les deux grands prétendants au titre de champion de Belgique. "S'il faut chercher parmi d'autres sprinteurs, Arnaud De Lie ( Lotto Dstny) est bon mais pas à son meilleur niveau", commente Kurt Van de Wouwer. "Il a eu un souci mécanique au Tour de Suisse, sans quoi il s'adjugeait une étape. Il s'est aligné sur cette course à étapes et est en bonne condition."

"On ne doit pas s'attribuer un rôle de favori dimanche. Mais c'est peut-être une aubaine d'être dans la peau de l'outsider. On aborde les choses plus sereinement", analyse le manager. "Pour nous, la course peut être relevée. Même sur des parcours où on nous attend moins, comme le tracé assez plat d'Izegem, nous avons fait cela sérieusement. Le parcours n'est pas mauvais pour nous. Nous avons quelques jeunes solides qui peuvent tirer leur épingle du jeu."