Les épreuves contre le chrono pour ouvrir le programme à Zurich

Chez les dames, Lotte Kopecky, championne d'Europe du contre-la-montre dans le Limbourg la semaine dernière, et Julie De Wilde seront au départ dès 12h00 sur un tronçon de 29,9 kilomètres entre Gossau et la Sechseläutenplatz de Zürich, avec un dénivelé positif de 327 m dans la première partie. La seconde moitié s'effectuera sur un profil plat jusqu'à l'arrivée.

Jamais chez les dames une Belge n'est montée sur le podium. Les messieurs sont par contre abonnés aux médailles. Outre son titre mondial l'an dernier, Evenepoel a décroché l'argent en 2019 ainsi que le bronze en 2021 et 2022, van Aert l'argent en 2020 et 2021, et Campenaerts le bronze en 2018.

Lundi, place aux courses chez les juniores (Ilken Seynave en Luca Vierstraete à 8h30) et juniors (Jasper Schoofs et Matisse Van Kerckhove dès 9h15). Les espoirs (Robin Orins, Alec Segaert et Noah Vandenbranden) entreront en piste à partir de 14h45. Les épreuves de paracyclisme sont aussi au programme en début de semaine avec Louis Clincke (MC4) lundi puis Ewoud Vromant (MC2), Thibaud Thomanne (MC2), Cyril Berthaud (MC1), Lennert Vanlathem (MC1), Marvin Odent (MH3), Jean-François Deberg (MH3), Maxime Hordies (MH1) et Tim Celen (MH2) mardi.