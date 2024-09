Les Néerlandaises ne grimpent pas sur le podium, et Vollering veut "y réfléchir"

Comme l'avait fait remarquer Kopecky avant la course, les Néerlandaises se sont souvent présentées aux Mondiaux avec une équipe très relevée sans pour autant obtenir des résultats à la hauteur des attentes. Diplomate, Vollering n'a pas pointé du doigt après la course. "Il est facile de dire après qu'il aurait fallu courir autrement. Je voulais faire ma propre course et exploiter mes capacités, mais je les ai peut-être un peu surestimées. Le parcours n'était pas non plus assez difficile. Je voulais essayer tout ce qui était possible. Je dois d'abord revoir ce qui s'est passé et y réfléchir."

Les Néerlandaises pourront toutefois se consoler avec le succès de Puck Pieterse, couronnée championne du monde des espoirs (U23). Pieterse (22 ans) a franchi la ligne d'arrivée parmi les élites en 13e position, à trois minutes de Kopecky, mais a terminé 1re de sa catégorie. "Je n'étais pas trop inquiète pendant la course", a-t-elle commenté. "Ce n'est que dans les 10 derniers kilomètres, lorsqu'il était clair que je ne rattraperais pas le groupe de tête, que j'ai tenté de décrocher ce titre de championne espoirs;"