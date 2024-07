Les organisateurs réintroduisent l'obligation du port du masque dans certaines zones

En raison de l'augmentation des cas de Covid 19, les organisateurs du Tour de France ont imposé à nouveau l'obligation de porter un masque dans certaines zones. "Il n'y a pas eu de demande de la part des équipes, mais nous voyons des cas de Corona presque tous les jours et c'est pourquoi nous introduisons ces mesures", a déclaré dimanche un porte-parole du Tour à l'agence de presse allemande DPA. Cette obligation concerne toute personne "en contact avec les coureurs et les membres des équipes cyclistes."

Officiellement, il n'y a eu jusqu'à présent que peu de cas de Covid (Pidcock a été atteint d'après son équipe et a abandonné). Toutefois, les tests ne sont plus effectués dans chaque équipe.

Le nombre de cas non déclarés est donc probablement bien plus élevé, ce qu'a confirmé Mark Cavendish : "Je sais qu'il y a des coureurs qui roulent avec coronavirus sur le Tour". Le sprinter allemand Pascal Ackermann a déclaré sur la chaîne ARD : "C'est dans le peloton, et soit on l'attrape, soit on ne l'attrape pas".

Sepp Kuss l'équipier de Jonas Vingegaard avait lui renoncé à prendre le départ du Tour, lui aussi positif au Covid.

Vingegaard et Evenepoel ont porté systématiquement des masques dans les zones où il y avait beaucoup de monde durant les deux premières semaines du Tour. L'année dernière, Evenepoel avait dû abandonner le Giro, alors qu'il était leader, à cause du Covid.