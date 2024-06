Lidl-Trek avec Jasper Stuyven et Tim Declercq, Enric Mas en leader chez Movistar

Lidl-Trek a dévoilé lundi sa sélection pour le Tour de France, qui débute samedi à Florence, avec Jasper Stuyven et Tim Declercq. Movistar a également communiqué sa sélection de huit coureurs avec l'Espagnol Enric Mas comme leader.

Stuyven et Declercq participeront respectivement pour la huitième et cinquième fois au Tour de France. Pour Declercq, il s'agira d'une première avec Lidl-Trek après quatre participations sous le maillot de Quick-Step.

L'équipe américaine sera notamment emmenée par l'Italien Giulio Ciccone, vainqueur du maillot à pois du classement du meilleur grimpeur en 2023, et le Danois Mads Pedersen, double vainqueur d'étape en 2022 et 2023. Le Français Julien Bernard, le Sud-Africain Ryan Gibbons, le Letton Toms Skujins et l'Espagnol Carlos Verona complètent la sélection.