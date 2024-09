L'Italien Edoardo Affini champion d'Europe de chrono devant Stefan Küng, Campenaerts 6e

L'Italien Edoardo Affini est devenu champion d'Europe du contre-la-montre, mercredi, à l'issue du chrono élites messieurs des championnats d'Europe de cyclisme sur route, disputé sur 31,2 kilomètres entre Heusden-Zolder et Hasselt. Affini a dominé le Suisse Stefan Küng, médaillé d'argent, tandis que l'Italie a placé un deuxième homme sur le podium avec Mattia Cattaneo.

Soumis à une météo changeante, les coureurs devaient se méfier d'un parcours glissant. Ceux qui sont partis plus tard ont bénéficié d'un climat plus clément que les premiers, qui ont dû se battre sous la pluie et le vent.

Largement, le plus rapide au premier point chronométré, Küng était passé derrière Edoardo Affini au deuxième passage intermédiaire, après environ 19 kilomètres. Le Suisse a encore reculé au cours des 12 derniers kilomètres, terminant à une dizaine de secondes de son concurrent. Cattaneo a quant à lui coupé la ligne en une vingtaine de secondes de plus que son compatriote.