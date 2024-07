Longo Borghini devance Kopecky de 21 secondes au final, Le Court gagne l'ultime étape

L'étape a été remportée par la Mauricienne Kimberley La Court (AG Insurance Soudal).

Après l'étape reine de samedi, les coureuses avaient deux difficultés au menu, Forca di Penne (3e cat. de 19 km à 3,6%) et Castel del Monte (1re cat. de 13,7 km à 4,6%). Sorties du peloton après la dernière ascension, Ruth Edwards (Human Powered Health), Franziska Koch (Team dsm-firmenich PostNL) et Kimberley Le Court (AG Insurance Soudal) se sont disputées la victoire d'étape au sprint. Le Court s'est montrée la plus forte devançant Edwards et Koch.

Dans le peloton, Longo Borghini a su se détacher de Kopecky, qui pointait à une seconde de l'Italienne au début de la journée, dans la dernière bosse, pour assurer sa victoire finale.