Lotte Kopecky est prête à défendre son titre: "La confiance est là"

"Je m'attends à une rude bataille d'usure", a déclaré Kopecky, 5e du contre-la-montre des Mondiaux dimanche dernier. "Nous devons partir avec l'idée que nous pouvons renouveler mon titre, même si ce ne sera pas facile. Je pense que le parcours est difficile à contrôler sur cette course. En termes de condition, je me sens bien. Dimanche, mes chiffres étaient mauvais, mais j'étais à nouveau bien sur le vélo ces deux derniers jours. La confiance est là."

Aux côtés de la leader incontestée, le sélectionneur Ludwig Willems a placé Lotte Claes, Valerie Demey, Lore De Schepper, Julie De Wilde, Justine Ghekiere, Julie Van De Velde et Margot Vanpachtenbeke. Les coureuses belges prendront le départ de la course de 154,1 kilomètres entre Uster et Zürich samedi vers 12h45. Elles devront se frotter à un parcours avec 2.384 mètres de dénivelé positif.

Les conditions météorologiques et la pluie prévue pourraient jouer un rôle, d'après la coureuse de 28 ans. "Nous avons vu hier chez les juniors à quel point la course était difficile. Demain, on annonce des températures encore plus froides. La météo est un facteur qui peut grandement influencer la course. Nous devons nous y préparer", a conclu Lotte Kopecky.