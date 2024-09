Lotto Dstny débauche le Néo-Zélandais Reuben Thompson chez Groupama-FDJ

Thompson (23 ans) arrive de Groupama-FDJ, dont il avait intégré la structure et l'équipe continentale en 2021. Après deux ans de développement, il a été promu chez les professionnels en 2023. S'il n'a pas encore décroché de victoire, le Néo-Zélandais a fini 2e de la 4e étape du Tour du Pays basque cette saison. Il s'agit de l'étape qui avait été fatale à deux nombreux cadors du peloton dont Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard ou encore Primoz Roglic, impliqués dans une lourde chute massive.

"J'ai hâte de m'améliorer et de découvrir un nouvel environnement", a commenté l'intéressé auprès de sa future écurie. "Je me concentre sur les efforts longs, et je veux devenir un bon équipier en montagne, pas après pas. J'ai commis plusieurs erreurs lors de mes premières saisons chez les professionnels, mais j'ai hâte de continuer de continuer à grandir auprès de ma nouvelle équipe."