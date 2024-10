Luke Rowe devient directeur sportif de l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale

Luke Rowe sera le nouveau directeur sportif chez Decathlon AG2R La Mondiale l'année prochaine, a annoncé lundi la formation française WorldTour sur son site internet. Le Gallois de 34 ans raccrochera son vélo à la fin de cette saison chez INEOS Grenadiers et entrera en fonction au sein de l'équipe française à partir du 1er novembre.

Le natif de Cardiff explique que l'ambition de l'équipe de devenir plus internationale l'a aussi motivé à rejoindre ses rangs : "Il y a des talents français incroyables, mais avec cette approche, l'équipe peut aussi être une option très attrayante pour les coureurs anglophones et internationaux qui souhaitent rejoindre l'équipe."

"J'ai pris le temps de réfléchir à mon avenir et aux prochaines étapes de ma carrière", a confié Rowe cité dans le communiqué. "Le projet de Decathlon AG2R La Mondiale m'a séduit en raison des performances de l'équipe cette année, mais aussi parce qu'il s'agit d'un projet tourné vers l'avenir. Je souhaite apporter mon expérience à l'équipe et soutenir les coureurs, notamment dans les classiques."

Rowe a rejoint Team Sky, le prédécesseur d'INEOS, en tant que coureur en 2012 et est resté fidèle à cette équipe britannique tout au long de sa carrière. Il a été un rouage essentiel en tant que capitaine sur la route dans les équipes qui ont soutenu Chris Froome, Geraint Thomas et Egan Bernal lors de leurs victoires au Tour de France. Entre 2015 et 2022, il a pris le départ du Tour de France huit fois de suite.