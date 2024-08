Mads Pedersen fait coup double dans la 2e étape

L'Italien Dario Belletta (Visma-Lease a bike), l'Érythréen Dawit Yemane (Bike Aid) et Miguel Heidemann, membre de la sélection allemande, ont formé la première échappée du jour. Le trio a été rejoint par le Britannique Bjoern Koerdt (DSM-firmenich PostNL) et Marco Brenner, aussi membre de la sélection allemande.

Le Letton Tom Skujins (Lidl-Trek), le Norvégien Jorgen Nordhagen (Visma-Lease a bike), l'Américain Kevin Vermaerke (DSM-firmenich PostNL) et l'Irlandais Archie Ryan (EF Education-EasyPost) ont basculé en tête au sommet. Le quatuor a été rejoint par un groupe de 17 coureurs dont Pedersen.

Pedersen, Ryan et le Norvégien Tobias Johannessen (Uno-X) se sont détachés dans une dernière bosse avant la flamme rouge et le champion du monde 2019 s'est montré le plus rapide au sprint devant Johannessen et Ryan.

Pedersen signe la 43e victoire de sa carrière, la 9e cette saison, et la 3e de son équipe sur ce Tour d'Allemagne après celles de Milan sur le prologue et la première étape. Le Danois prend la tête du classement général avec 12 secondes d'avance sur Johannessen et 21 sur le Britannique Ethan Hayter (Ineos Grenadiers).