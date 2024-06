Magnus Cort : "Je me souviendrai toute ma carrière de ce maillot de leader"

"C'est incroyable comme sensation car c'était un final compliqué. J'ai rejoint Uno-X Mobility cette année mais c'est le meilleur début de collaboration possible", a confié Cort qui avait été écarté des routes plusieurs semaines après sa fracture du doigt lors d'une chute durant la sixième étape de Tirreno-Adriatico le 9 mars dernier. "J'ai connu une longue blessure et ça fait vraiment du bien de décrocher cette victoire."

Le Danois a surtout voulu féliciter l'ensemble de ses coéquipiers au bout de cette deuxième étape: "L'équipe a fait un travail incroyable pour garder le rythme et me faire remonter tout au long de la course. Ils ont tout fait jusqu'au moment où je me suis lancé sur la fin".