Marc Soler a "enfin réussi à conclure", deux ans après sa dernière victoire

Il y avait plus de deux ans que Marc Soler n'avait plus levé les bras sur une course cycliste professionnelle. C'était également sur les routes de la Vuelta, en 2022, que l'Espagnol avait décroché ce qui était jusqu'à mardi son unique victoire chez UAE Team Emirates. Au sommet des Lacs de la Covadonga, Soler a enfin remporté le succès qu'il chassait dans l'édition 2024 du Tour d'Espagne.