Marvin Odent termine 6e de la course en ligne H3 en para-cyclisme

Mathieu Bosredon s'est montré le plus fort et s'est emparé de l'or devant Johan Quaile, 2e à 1:21. Le bronze est revenu à l'Italien Mirko Testa qui a réglé un sprint à trois, à 5:02 du vainqueur.

Pour ses premiers Jeux Paralympiques, Marvin Odent avait pris la 4e place mercredi dans l'épreuve du contre-la-montre H3.

De son côté, victime d'une violente chute, Jonas Van de Steene avait été contraint à l'abandon peu après la mi-parcours dans la course pour la classe H4.

Plus tôt dans la journée, Maxime Hordies (H1) n'avait pas été au bout de sa course non plus dans la classe combinée avec les H2, effectuant "pour l'honneur" un seul des trois tours au programme. Les plus grandes possibilités physiques des coureurs H2 rendaient la course plutôt inégale disputée qui plus est sous la pluie.