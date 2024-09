Mathieu van der Poel remporte la 1re étape au sprint et endosse le maillot de leader

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) s'est adjugé l'étape inaugurale du Tour de Luxembourg (2.Pro) après un parcours de 158 kilomètres avec un départ et une arrivée à Luxembourg. Au bout d'un sprint massif, le champion du monde néerlandais a décroché la victoire devant le Français Christophe Laporte (Visma-Lease a Bike) et le Danois Andreas Kron (Lotto Dstny). Jordy Bouts (TDT-Unibet Cycling) a signé le meilleur résultat belge avec une 17e place.

Au classement général, le Néerlandais s'empare de la place de leader avec une avance de 4 secondes sur Laporte et de 6 secondes sur Kron.

Van der Poel signe un 50e succès dans sa carrière et le quatrième de sa saison 2024 après le Prix E3, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Cette dernière victoire remontait au 7 avril dernier. Il a également fini 2e de Gand-Wevelgem et 3e de Liège-Bastogne-Liège cette année.