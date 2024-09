Maxime Hordies n'a pas été au bout de sa course: "c'était plutôt un tour d'honneur"

Sous la pluie, et à la lutte inégale avec une autre catégorie au handicap moins lourd (H2), Maxime Hordies (H1) n'a pas été au bout de sa course en ligne en para cyclisme sur route aux Jeux Paralympiques de Paris jeudi.

Les conditions météos avaient déjà retardé d'une bonne heure les épreuves à Clichy-sous-Bois. Médaillé d'argent la veille en H1, Maxime Hordies ne se faisait aucune illusion jeudi, se satisfaisant d'un "tour d'honneur" pour s'épargner aussi en vue du relais mixte samedi.

"La différence était bien trop grande (avec les H2)", a commenté le Bruxellois en zone mixte après s'être arrêté au premier tour (14,2 km sur les 42,6 au programme) avec 23 minutes de retard déjà sur une route détrempée. "Décrocher un podium dans une catégorie supérieure est très difficile. C'est devenu alors une sorte de tour d'honneur aujourd'hui. J'aurais aimé courir plus, mais ce n'était pas possible. Maintenant, je vais me reposer un peu, samedi c'est le relais par équipe", qu'il disputera avec Jonas Van de Steene et Marvin Odent où une médaille sera cependant difficile à aller chercher.