Maxime Hordies savoure sa médaille après sa période difficile: "L'argent aux allures d'or"

"C'est incroyable", a-t-il soufflé immédiatement après l'arrivée. "J'étais au rendez-vous aujourd'hui et mes bras aussi. Je ne peux rien me reprocher. L'Italien était tout simplement plus fort. J'ai tout donné et j'ai même failli tomber deux fois, dont une fois dans le premier virage déjà, ce qui m'a coûté beaucoup de secondes. En fin de compte, je préfère perdre de 20 secondes que de deux secondes (comme Ewoud Vromant, ndlr). Avec cette deuxième place, je fais mieux qu'à Tokyo (où il avait pris le bronze, ndlr). Après des semaines difficiles, cette médaille d'argent ressemble à de l'or. J'ai pu courir ici devant ma famille et les nombreux spectateurs tout au long du parcours. Ce sont des souvenirs que j'emporterai avec moi pour toujours."

Hordies n'a pas eu la meilleure préparation possible pour les Jeux Paralympiques de Paris. "Les deux derniers mois ont été très difficiles pour être honnête. C'était un peu comme un burn-out", a-t-il admis. "Au plus haut niveau, on se surpasse sans cesse, jusqu'à ce que l'on craque. C'est ce qui m'est arrivé. Je ne pouvais plus m'entraîner physiquement. Et mentalement, c'était aussi très difficile, juste avant les Jeux. J'ai la chance d'avoir une équipe incroyable autour de moi. Il faut toujours continuer à y croire. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir gagné. Je vais fêter cette médaille comme il se doit".