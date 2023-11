Michael Schär met un terme à sa carrière et devient directeur sportif chez Lidl-Trek

Schär, qui a couru pour AG2R Citroën ces trois dernières saisons, a roulé auparavant pour Astana (2007-2009), BMC (2010-2018) et CCC (2019-2020). Le Suisse a accroché deux victoires à son palmarès: le Championnat de Suisse sur route (2013) et la deuxième étape du Tour de l'Utah (2014).

"J'ai un bon sentiment quant à ma reconversion vers le poste de directeur sportif", a déclaré Schär. "J'ai été pro dans le WorldTour pendant 18 ans. Je pense que c'est le bon moment pour passer de l'autre côté. Je me réjouis de commencer un nouveau chapitre. J'ai été attiré par les fantastiques philosophie et culture de Lidl-Trek. J'ai déjà participé à un camp d'entraînement en Amérique avec l'équipe et j'ai eu une très bonne première impression. C'est très agréable de voir que les coureurs et le staff ont des liens aussi forts."