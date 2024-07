Mission accomplie pour Jordi Meeus: "L'objectif était de gagner une étape"

Une étape vallonnée se profile mardi pour le peloton, et Meeus espère protéger sa 1re place au classement général. "Pour le reste, on verra. L'objectif était de toute façon de gagner une étape, ce qui est fait. Le final de lundi a été très animé et mes coéquipiers ont dû s'employer pour remettre un peu d'ordre dans le peloton où il n'y a pas eu beaucoup de contrôle. Tout s'est finalement bien terminé, même si j'ai perdu quelques places dans la dernière bosse, à 10 kilomètres de l'arrivée, n'ayant pas voulu me mettre dans le rouge."

Une chute s'est produite en tête de course à 1,5 kilomètres de l'arrivée, à la suite d'une erreur de parcours d'une moto suiveuse. "J'ai heureusement pu éviter la chute. Des coureurs avaient viré à gauche alors que je savais qu'il fallait tourner à droite, ayant eu l'occasion de reconnaître les 30 derniers kilomètres de l'étape. L'hôtel de l'équipe est tout proche", a commenté Meeus.