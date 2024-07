Nouvelle victoire pour Lorena Wiebes : "Cela se présente bien"

La coureuse néerlandaise de 25 ans Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) a été la plus rapide du peloton jeudi lors de la première étape du Baloise Ladies Tour après avoir été lauréate du prologue mercredi soir. Elle remporte ainsi sa 14e victoire de la saison et une 8e victoire d'étape dans cette épreuve belgo-néerlandaise.

Wiebes pourrait à nouveau ressortir gagnante vendredi, étant donné que l'étape pavée qui commence et se termine à Zulte, en Flandre orientale, pourrait très probablement se terminer en sprint.

"J'ai lancé mon sprint d'assez loin, parce que je ne voulais pas être enfermée. J'ai donc décidé d'attendre le bon moment et j'ai commencé à accélérer. C'était à environ 200 mètres de la ligne d'arrivée. Les chutes à la fin de l'étape ont causé un véritable chaos. J'ai dû m'écarter et j'ai même été touchée sur le bas-côté. Le dérailleur de Christine Majerus a été touché par une autre coureuse. De cette façon, j'ai perdu mon dernier lead-out par malchance. Heureusement Femke Gerritse était là pour me faire avancer et j'ai réussi à sprinter malgré tout", a expliqué la coureuse néerlandaise.