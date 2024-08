Pablo Castrillo remporte la 12e étape en solitaire après un numéro à Manzaneda

Avec huit autres coureurs, Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) a créé l'échappée de la journée avant d'être suivi, entre autres, à dix secondes par le maillot vert Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) et Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), qui avait terminé à la 2e place de la 11e étape à Padron mercredi.

A 30 kilomètres de la station de montagne de Manzaneda, le peloton a compté jusqu'à dix minutes de retard sur l'échappée du jour.

Une fois arrivée au pied de l'ultime difficulté du jour longue de 15,9 km (4,7% avec des montées à 12%), les dix hommes en tête comptait encore huit minutes d'avance. A mi-parcours dans l'ascension, l'Espagnol Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) a frappé fort en créant une cassure pour l'emporter en solitaire et ainsi signer la première victoire professionnelle de sa carrière.

Vendredi, les coureurs feront face à une nouvelle étape de haute montagne avec un départ à Lugo et une arrivée à Puerto De Ancares après 176 kilomètres de course. Le peloton devra franchir l'Alto Campo de Arbre (3e cat. 5 km à 5,8%), l'Alto O Portel (2e cat. 7,7 km à 5,4%) et Puerto De Lumeras (2e cat. 6,6 km à 6%) avant l'arrivée au sommet à Puerto De Ancares (1re cat. 7,5 km à 9,3%) qui fera office de juge de paix de cette étape avec des pentes atteignant les 15% à certains endroits.