Phil Bauhaus remporte la deuxième étape et devient le nouveau leader au général

L'Italien Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling) et le Slovène Luka Mezgec (Jayco AlUla) terminent respectivement deuxième et troisième. Louis Blouwe (Bingoal WB) a fini lui aux portes du top 10 avec une 11e place.

Bauhaus décroche jeudi la 22e victoire de sa carrière et la deuxième de sa saison après son succès au bout de la troisième étape de Tirreno-Adriatico le 6 mars.

Faisant partie de l'échappée du jour, le Danois Mikkel Frolich Honoré (EF Education-EasyPost) et le Britannique Connor Swift (INEOS Grenadiers) étaient les deux rescapés à dix kilomètres de l'arrivée. Mais Swift a finalement craqué à 7 kilomètres, repris par le peloton. Honoré a connu le même sort à deux kilomètres du passage de la ligne d'arrivée. Plusieurs coureurs du peloton ont chuté dans les 500 derniers mètres.

Vendredi, la troisième étape s'élancera de la capitale Ljubljana et se terminera à Nova Gorica après 160,5 km de course avec un parcours qui comprendra plusieurs ascensions dont trois répertoriées : Hrusica (3e cat. 5,5 km à 5,5% de moyenne) et deux passages par Ravnica (3e cat. 5,8 km à 6% de moyenne).