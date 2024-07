Pogacar pensait que "Vingegaard attaquerait sur la Bonette" : "La situation idéale"

Lors de cette étape montagneuse difficile, Pogacar a brillamment pris le large par rapport aux autres prétendants au classement général et a réussi à dépasser l'échappé du jour, Matteo Jorgenson, pour s'imposer. Cependant, il a avoué avoir été presque épuisé à l'arrivée. "J'étais un peu à plat dans les deux derniers kilomètres. J'ai dû me donner à fond pour dépasser Jorgenson. Je pensais qu'il pourrait revenir et me battre au sprint. Chapeau à Matteo : il était très fort aujourd'hui."

Pogacar avait déjà depuis longtemps la victoire en tête. "Nous avons passé tout un mois à nous entraîner ici, entre le Giro et le Tour. Ce n'était pas une période de repos, car nous devions toujours affronter cette montée. Je la connaissais donc parfaitement. En entraînement, nous avons déjà discuté de la manière dont nous voulions courir aujourd'hui. Et nous avons fait exactement ce que nous avions prévu. Tout s'est déroulé à la perfection."