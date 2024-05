Pogacar veut "bien finir le Giro" avant de se concentrer "à 110% sur le Tour"

Nanti d'une avance de près de sept minutes sur ses dauphins, le Slovène a presque course gagnée mais voulait rester prudent en visio-conférence de presse lundi lors de la journée de repos.

"On est en bonne position. Espérons que la semaine à venir sera tout aussi bonne. Il reste six étapes. Je veux bien finir le Giro déjà. Dans une semaine, on va pouvoir se consacrer à 110% au Tour" de France. "On a une belle avance et on peut jouer un peu plus la sécurité. Mais on ne sait jamais".