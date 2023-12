Pour son premier cross, Wout van Aert a commencé avec une approche attentiste

"Je me suis amusé aujourd'hui, même si c'était un cross très lourd", a réagi Van Aert. "Les conditions dans lesquelles nous devions rouler étaient, en raison de la pluie, de plus en plus mauvaise. Il s'agissait vraiment de tenir jusqu'à la fin. Avant le cross, je ne savais pas à quoi m'attendre. C'est pourquoi j'ai démarré avec une approche attentiste. Je ne voulais pas exploser tout de suite. Le premier tour a été rapide. Après environ deux ou trois tours, je savais où se trouvaient les sections dans lesquelles je me sentais le mieux. J'ai alors attaqué à mi-parcours."

Wout van Aert avait déjà donné deux coups d'accélérateur. La troisième accélération a été tout de suite décisive. "Aujourd'hui, il s'agissait de ne pas dépasser ma limite. Sur la partie roulante, j'ai creusé mon écart décisif. Ce n'était pas un cross facile pour commencer ta saison. Les sensations après coup étaient meilleures que je n'aurais pu l'imaginer. C'est agréable de pouvoir à nouveau faire plaisir au public. Je vais rester avec ma famille jusque dimanche et puis je partirai en stage en Espagne avec l'équipe. Les prochains cross arriveront vite", a résumé Van Aert.