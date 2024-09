Primoz Roglic relativise les erreurs commises sur la 15e étape: "Je devrai faire avec"

Primoz Roglic a conclu la deuxième semaine du Tour d'Espagne à un peu plus d'une minute du maillot rouge, l'Australien Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale). Le leader slovène de Red Bull-BORA-hansgrohe a connu une 15e étape mitigée, dimanche, avec un choix tactique discutable qui lui aura finalement coûté 20 secondes de pénalité.

Roglic a décidé de changer de vélo à l'approche de la montée finale. S'il a repris 38 secondes sur O'Connor sur la ligne, il n'a pas distancé l'Espagnol Enric Mas (Movistar). Pire encore, il a été sanctionné pour avoir roulé derrière sa voiture après le changement. "Je ne peux rien y faire", a-t-il relativisé en conférence de presse, lundi. "Ce sont 20 secondes de plus à rattraper", s'est amusé le Slovène. "Évidemment, cela ne me plaît pas, cela aurait été plus simple avec 20 secondes de moins. Je devrai faire avec."

Le ton était léger dans le chef de Primoz Roglic, interrogé sur cette décision tactique. "Nous avons perdu plus que nous avons gagné. Au moins, ça m'a facilité les trois derniers kilomètres. Mais évidemment, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Parfois, cela fonctionne bien, parfois pas. À l'avenir, je n'exclus pas de le refaire. Cela m'a déjà réussi."