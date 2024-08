Primoz Roglic, victime de la fracture d'une vertèbre au Tour, sera au départ samedi

Roglic avait quitté le Tour de France à la mi-juillet à la suite d'une chute au cours de laquelle il s'était fracturé une vertèbre. Par la suite, les spéculations sont allées bon train quant à savoir si le Slovène serait au départ de la Vuelta. C'est désormais clair, comme l'a confirmé son équipe lundi. Vainqueur en 2019, 2020 et 2021, Roglic a terminé 3e l'année dernière dans une édition qui avait vu son équipe d'alors, la Jumbo-Visma, s'installer aux trois premières places du classement général.

Roglic sera soutenu sur les routes espagnoles par ses coéquipiers Aleksandr Vlasov (Rus), Roger Adria (Esp), Giovanni Aleotti (Ita), Nico Denz (All), Patrick Gamper (Aut), Florian Lipowitz (All) et Daniel Felipe Martinez (Col).