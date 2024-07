Remco Evenepoel remporte le contre-la-montre, Tadej Pogacar reste en jaune

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a remporté le contre-la-montre individuel de la septième étape du Tour de France (WorldTour) qui se tenait sur 25,3 km entre Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin vendredi. Derrière le champion du monde de la discipline, les Slovènes Tadej Pogacar (UAE Emirates) et Primoz Roglic (Bora-hansgrohe) complètent respectivement le podium de ce premier "chrono" du Tour 2024.

Au classement général, Pogacar conserve son maillot jaune devant Evenepoel et le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike)

Evenepoel compte désormais 55 victoires dans sa carrière et six cette saison. En remportant ce contre-la-montre sur son premier Tour de France, il compte également une victoire d'étape (cinq au total) sur les trois Grands Tours, après s'être imposé sur le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne.