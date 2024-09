Roglic survit malgré les problèmes de son équipe: "Heureusement je me sens bien"

L'équipe cycliste allemande Red Bull-BORA-Hansgrohe du Slovène Primoz Roglic a perdu à la surprise générale trois coureurs au Tour d'Espagne samedi au terme de la 20e étape, en raison "d'une vague de maladie". Roglic lui-même se sent "plutôt bien", a-t-il déclaré après l'avant-dernière étape vers Picon Blanco, au cours de laquelle il n'a jamais vu sa position de leader menacée.

Red Bull-BORA-hansgrohe a été moins performant samedi comparé à la veille, lorsque l'équipe avait réalisé un coup de force. Des coureurs comme le Russe Aleksandr Vlasov et le Colombien Daniel Felipe Martinez ont connu des difficultés dès le début de l'étape et Martinez a fini par abandonner, tout comme l'Autrichien Patrick Gamper. L'Allemand Nico Denz, dont l'abandon a d'abord été annoncé, a tout de même terminé l'étape, mais à la dernière place et avec 51 minutes de retard, terminant hors-délais.

"L'équipe n'était pas au mieux de sa forme", a reconnu Roglic après l'étape au micro des organisateurs. "Mais tout le monde a fait de son mieux. Heureusement, je vais plutôt bien pour l'instant, donc c'était une bonne journée. Nous sommes un jour plus près, nous allons dans la bonne direction, mais demain est une vraie étape pour le général. Je dis toujours que je ne suis pas un spécialiste du contre-la-montre. Je dois juste tout donner sur la route."