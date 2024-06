Rune Herregodts triomphe malgré une chute, en étant passé par "des émotions diverses"

"J'ai éprouvé des émotions très diverses au cours de la journée", a reconnu Herregodts. "Samedi, nous nous étions un peu laissés surprendre et nous ne faisions pas partie de la première partie du peloton. Nous ne voulions pas que cela se reproduise. J'étais aujourd'hui dans le groupe de tête de treize personnes avec Mike Teunissen."

Mais tout a basculé en pleine étape. "Rüdiger Selig est tombé devant moi. Je n'ai pu l'éviter et j'ai heurté violemment le sol avec mon épaule. Heureusement, je ne me suis pas fracturé la clavicule. Lorsque je suis remonté sur le vélo, le peloton arrivait déjà. Nous sommes donc passés d'une situation fantastique, avec deux coureurs dans l'échappée, au fait qu'il a fallu travailler dur avec l'équipe pour assurer mon maillot jaune. Je dois remercier toute l'équipe. Mes coéquipiers ont consommé beaucoup d'énergie, ce qui fait que nous ne pouvions plus amener Gerben Thijssen correctement pour le sprint final", a regretté le coureur Intermarché-Wanty.