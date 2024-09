Sören Kragh Andersen quitte Alpecin-Deceuninck voor Lidl-Trek

Kragh Andersen, 30 ans, avait rejoint Alpecin-Deceuninck en 2023 après six saisons chez DSM, qui s'appelait Sunweb entre 2017 et 2020. Il compte neuf victoires à son palmarès dont deux étapes du Tour de France, une étape du Tour de Suisse, une de Paris-Nice et une du BinckBank Tour, l'actuel Renewi Tour.

"J'aimerais jouer un rôle dans les classiques printanières", a confié le Danois dans le communiqué de sa future équipe. "Ce serait aussi beau de gagner encore une étape dans un grand tour. C'est très agréable de faire partie de ce projet."