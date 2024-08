Soudal Quick-Step participera sous le nom de T-Rex Quick-Step avec un maillot spécial

T-Rex est le nom d'une colle de montage du sponsor Soudal, que l'équipe mettra donc en évidence lors de la prochaine Vuelta avec un changement de nom temporaire. Pour l'occasion, l'équipe de Patrick Lefevere courra également avec un maillot spécial, sur lequel un dinosaure est représenté en grand. Il s'agit d'un clin d'œil au mythique Tyrannosaurus rex et au logo de T-Rex.

Soudal Quick-Step a annoncé mercredi sa sélection pour le Tour d'Espagne. Mikel Landa, lieutenant de Remco Evenepoel au Tour de France, sera le leader de l'équipe dans son pays et visera un bon classement final. Le Wolfpack emmène trois Belges à la Vuelta, dont Mauri Vansevenant et Louis Vervaeke tandis William Junior Lecerf, récemment promu chez les pros, fera ses débuts dans un Grand Tour. Les Danois Kasper Asgreen et Casper Pedersen, le Britannique James Knox et l'Italien Mattia Cattaneo complètent la sélection de l'équipe au départ à Lisbonne.