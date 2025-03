Strade Bianche: Demi Vollering succède à Lotte Kopecky et s'impose pour la 2e fois sur les routes blanches

Favorite de l'épreuve, Demi Vollering a remporté la course féminine des Strade Bianche. Elle succède à Lotte Kopecky, qui n'était pas au départ.

Demi Vollering (FDJ-Suez) a remporté samedi la 11e édition des Strade Bianche Donne (WorldTour), la course féminine des routes blanches, disputée sur 136 kilomètres en Italie.

Vollering s'impose pour la deuxième fois aux Strade Bianche après 2023 et succède à Lotte Kopecky. La Française Pauline Ferrand-Prévôt (Visma-Lease a Bike) complète le podium à 1:42 de Vollering.

Comptant 1:30 de retard un groupe de six coureuses dont Ferrand-Prévôt à 20 kilomètres de l'arrivée, Vollering et Van der Breggen sont revenues sur la tête de course grâce à un gros relais de la Française Juliette Labous, coéquipière de Vollering chez FDJ-Suez, notamment dans l'avant-dernière difficulté du jour, le Colle Pinzuto.

Les deux Néerlandaises ont fait la différence à 12 kilomètres de l'arrivée, Van der Breggen étant la seule capable de suivre une accélération de Vollering. La coureuse de FDJ a ensuite semé sa compatriote dans la montée vers la Piazza del Campo.

Lauréate en 2022 et 2024, Kopecky n'a pas pris le départ des Strade Bianche cette saison.