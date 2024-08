Taco Van der Hoorn se remet en selle avec Intermarché-Wanty 16 mois après une lourde chute

Van der Hoorn est tombé le 2 avril 2023 au début de la classique flamande et avait dû abandonner. A commencé alors un long processus de rééducation pour le natif de Rotterdam, qui avait remporté une étape du Tour d'Italie 2021. Il a pu reprendre un entraînement intensif en Andorre cet été et qu'il a participé à une course de kermesse à Heusden en début de semaine.

"Je suis très heureux d'être de retour dans l'équipe et de pouvoir courir", a annoncé Van der Hoorn par l'intermédiaire de son équipe. "Le chemin de la guérison a été long et difficile, mais les derniers mois se sont très bien passés. J'ai pu m'entraîner intensivement pour préparer mon retour à la fin de la saison. Je tiens à remercier mon équipe, le personnel médical et tous ceux qui m'ont guidé et soutenu par leurs messages."