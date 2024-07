Tadej Pogacar domine la concurrence au Pla d'Adet: "J'y suis allé à l'instinct"

"J'y suis allé à l'instinct. Quand Adam (Yates) a attaqué, Visma devait tenter de combler l'écart. Sur le coup, je me suis dit que si j'arrivais à rejoindre Adam à l'avant avec cet avantage, il pourrait me lancer et tout s'est parfaitement déroulé. Merci à toute l'équipe aujourd'hui, ils ont fait un travail incroyable, cette victoire est pour eux", a commenté le maillot jaune au micro de l'organisation.

"Le plan était d'arriver dans le final pour un sprint et le rendre le plus difficile possible. On voulait tenter de prendre quelques secondes avec une victoire d'étape. Mais au final, c'est encore mieux."