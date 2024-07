Tadej Pogacar ne participera pas aux Jeux Olympiques sous les couleurs de la Slovénie

"Malheureusement, Tadej Pogacar ne sera pas parmi" les quatre coureurs, a expliqué le communiqué. Le sélectionneur Uros Murn a précisé que 'Pogi' avait annulé sa participation "en raison d'un état de fatigue extrême".

Pogacar ne figurera donc pas dans la sélection, pas plus que Primoz Roglic, champion olympique du contre-la-montre à Tokyo-2020. Sur la course en ligne des derniers Jeux Olympiques, Pogacar avait quant à lui décroché la médaille de bronze derrière l'Équatorien Richard Carapaz et Wout van Aert.