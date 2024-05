Thibau Nys remporte le général, mais est "déçu" de ne pas avoir gagné la dernière étape

Nys a terminé quatrième de l'étape finale, après avoir comblé l'écart avec l'échappé Emanuel Buchmann dans la dernière montée mais en s'inclinant au sprint. "C'était un final très difficile", a déclaré Nys. "J'avais de très bonnes sensations depuis le début de la course, mais la première montée sur Pecs (une ascension de 1,7km à 10,5%, ndlr) était vraiment difficile. J'ai souffert plus que prévu".

"Mais j'ai eu l'impression d'avoir bien récupéré des montées et des efforts, et en fait je suis déçu de ne pas avoir gagné la course. J'étais trop préoccupé par le classement final et je ne voulais pas laisser d'écart. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai perdu la victoire d'étape. Mais la victoire finale était plus importante."