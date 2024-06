Thibau Nys très en vue avec sa 4e place: "Le parcours n'était pas assez dur à mon goût"

"Nous étions à Zottegem pour attaquer et pas pour attendre le sprint final, face à des sprinteurs très rapides. Nous avons bien appliqué notre stratégie mais le parcours ne nous a pas aidés", a expliqué Nys au micro de Sporza.

Le fils de Sven Nys a échoué au pied du podium national à Zottegem. "Je peux retirer de la confiance de ma prestation, je suis très content de mon résultat. J'avais de bonnes jambes, je savais que je pouvais signer une bonne course mais le parcours n'était pas assez dur pour faire mieux. J'ai tenté ma chance à deux tours de la fin, mais j'avais les deux désavantages de ne pas avoir un des ténors du peloton avec moi et d'avoir un coureur de l'équipe Lotto dans la roue. Sans cela, on aurait pu rouler vers l'avant de la course. J'avais, ensuite, encore de bonnes sensations pour accompagner les meilleurs dans le dernier passage dans les pavés. J'ai pensé que le scénario était parfait mais le peloton s'est reformé. Le podium final est composé de trois coureurs qui visaient le sprint et qui ont réglé leurs courses en fonction de cela. Ils avaient donc un petit atout de plus et ils étaient plus explosifs. Le scénario de la course m'a donc privé du podium."