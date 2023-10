Thibaut Pinot, le "romantique égaré" qui ne voulait pas être une star

"Un romantique égaré au XXIe siècle": plus que par son palmarès, Thibaut Pinot aura marqué le sport français par son personnage singulier et hors du temps, fuyant la célébrité et ses contraintes pour mieux retrouver son potager et ses chèvres.

"Solo la vittoria è bella": seule la victoire est belle, proclame, en italien, la devise tatouée sur le bras droit du Franc-Comtois de 33 ans. Cette maxime de gladiateur lui ressemble, assurent ses proches, tellement Thibaut Pinot déteste perdre.